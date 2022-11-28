美元指數回升，離岸人民幣兌美元28日早盤貶逾500點，另外大陸新增本土個案突破4萬例。港股上周累計跌418點結束之前連升三周走勢後，28日早盤曾跌逾700點失守萬七關，之後回穩。

恒指開盤跌573點或3.3％報17,000點，跌幅隨即擴大，最多跌739點，見16,833點半日低，之後跌幅明顯收窄，曾僅跌282點報17,291點。恒指中午收跌348點或2％，報17,225點。

大市早盤成交707億港幣。國指跌129點或2.2％報5,841點。科指今早曾跌5.3％低見3,313點，後跌幅收斂，早盤收跌79點或2.3％，報3,420點。

道指期貨今早曾挫200點，最新跌158點報34,189點；那斯達克期貨跌0.8％。

藍籌股普遍向下，平保插4.9％。京東跌4.3％；阿里巴巴挫3.5％；友邦跌3.7％；港交所挫3％。油價向下，布蘭特期油及紐約期油均連續下跌第3個星期，中海油跌2.1％。