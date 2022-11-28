台南市南化區楊姓老翁28日上午到北寮與玉山部落一處偏遠果園耕作，疑因忘記吃高血壓藥物，突然暈眩掉入3米深的山溝昏迷，他醒來後打電話給家人求救，南化消防分隊11時許獲報，趕到這處偏僻果園，順利將人救出，送往衛福部台南醫院新化分院急救後無大礙。

75歲楊姓老翁有高血壓疾病，28日沒吃藥就到果園耕作，加上天氣太熱，正在工作的他突然一陣暈眩，跌入果園旁山溝內，因為果園地點隱密，楊翁昏迷1個小時仍無人發現，他自己清醒後，發現手部脫臼，腰部疼痛，無法自行爬出3米高的山溝，幸好手機還在身上，自行打電話向家人求救。

楊姓老翁的兒子趕緊到自家果園找到受困山溝內的父親，評估無法協助脫困，打電話報案求援，因果園位置偏僻，南化消防救護隊上午11時許獲報，派出3車5名救護人員，在楊家人與鄰居的帶路下才找到救援地點，架起雙節梯將他救出，再用擔架送上救護車，載往新化分院急救。

楊翁急救後無生命危險，只感到頭暈與手部不舒服，治療後待觀察恢復。