中央流行疫情指揮中心今天公布，國內新增1萬583例本土個案，是今年4月27日以來、相隔215天新低紀錄；另新增76例境外移入個案、41人染疫死亡。指揮中心疫情監測組長周志浩表示，這段時間下降幅度和前一周相比，都達到1成或以上，希望繼續維持。

本土個案新增1萬583例，較上周一（1萬1888例）減少11％，也是今年4月27日以來新低，當天新增本土個案為8822例。本土個案分布以新北1584例最多，前六名依序為台中1441例、桃園1269例、高雄1252例、台北885例、台南881例。

指揮中心說明，今日新增76例境外移入個案中，為38例男性、38例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自英國(2例)，日本、柬埔寨、美國、泰國、越南及義大利 (各1例)移入，另68例感染國家調查中。入境日期介於今年10月28日至11月27日。

另今天公布41例死亡個案，年齡介於30多歲到90歲以上，今日新增41例本土病例死亡個案，為19例男性、22例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、36例具慢性病史、28例未接種3劑以上COVID-19疫苗。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，30多歲男性有肝硬化等慢性病史，曾接種3劑疫苗，11月23日因上腹痛、冒冷汗前往急診，經檢查有呼吸喘、血壓下降、新冠肺炎確診，醫師評估有肺炎並轉入加護病房，使用瑞德西韋等藥物治療，住院過程中不幸因呼吸衰竭及休克於11月25日過世。

指揮中心統計，國內自2020年迄今，累計824萬702例新冠肺炎本土病例，其中1萬4259例死亡。

指揮中心說明，今日新增76例境外移入個案中，為38例男性、38例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自英國(2例)，日本、柬埔寨、美國、泰國、越南及義大利 (各1例)移入，另68例感染國家調查中。入境日期介於今年10月28日至11月27日。