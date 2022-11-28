新竹縣五合一選舉落幕，幾家歡樂幾家愁，有些民眾在選後情緒變得焦慮、低落、易怒，甚至變得悲觀，容易失眠，藉酒消愁，甚至和他人起衝突等，中醫大新竹附設醫院身心科醫師陳柏安指出醒，出現以上症狀可能出現所謂的「選舉症候群」。

陳柏安表示，選舉對有些人來說，是種既刺激又充滿壓力的活動，選舉症候群是一種集合症狀，和選舉帶給人的壓力有直接關係，許多學者及臨床照護者已經開始關注到這種現象。

在2016年美國總統大選後，研究調查發現，全美國人民有52％認為選舉是一個壓力來源，「壓力荷爾蒙」會在投票期間，甚至是開票結束後上升，並能感受到正向情緒或負面情緒都比往常多，若本身有身心科相關困擾的民眾，在選舉期間疾病復發的機率也會上升。

選舉症候群臨床表現焦慮相關症狀有，胸悶、躁動、注意力不集中、無法入睡、肌肉緊繃、腸胃道不適、頭暈頭痛等。

憂鬱相關症狀為，失落感、社交人際退縮、負面想法、對事物失去興趣、胃口及食慾降低、睡眠品質降低等，其他可能出現如增加成癮物質使用或家庭暴力等表現。

陳柏安說，研究指出選舉造成的壓力感受，和年齡、新聞媒體的依賴程度、政治議題的重視程度、政治傾向的高低及所支持候選人勝敗有關。

陳柏安提出6項自我調適減少選舉症候群的方式，首先是減少新聞媒體或臉書等平台使用，2是恢復規律生活作息及運動，3為增加人際接觸主動表達自身感受。

第4做情緒的自我覺察，將注意力轉移到自身，5做正念呼吸等放鬆訓練，6為避免使用酒精等物質來宣洩壓力。若上述焦慮等情況已經嚴重影響到生活，或影響時間過長，建議就醫協助調適。