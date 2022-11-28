明新科大第6屆USR成果展，展出為期1個月USR計畫執行與社區永續共榮的成果。（羅浚濱攝）

明新科大由教育部補助執行的「大學社會責任(USR)實踐計畫」已邁入第6年，透過USR計畫設計課程連結社區需求，解決社區問題，輔導在地產業永續發展，28日起7個USR計畫在該校藝文中心舉辦為期1個月的成果展，還特別把電競賽場搬進展場。

開幕式成果展的電競賽場，由多遊系學生和竹北新國社區、樂齡系同學與竹北樂齡中心，分別組成跨世代電競戰隊，2位長輩加上1位大學生的隊伍年齡破百，以老少咸宜的「樂活電競」友誼賽，遊戲擺脫年齡的限制，讓電競科技成為跨世代溝通交流，及銀髮族樂活休閒的時髦工具。

明新科大校長劉國偉表示，USR計畫致力於連結在地社區及高中職，共同攜手耕耘社區永續發展，讓在地產業升級，培養青年人才培育，活用學校的教學資源，將研發科技導入社區應用，每年都有豐碩的成果。

今年的成果展，有輔導在地小農利用AI科技建構適合小農與產銷班的物聯網及進行食農教育，利用空拍、GPS與大數據建構山區鄉鎮災害風險圖資，提供防災和減災應用。

資訊志工團隊前往偏鄉開發可「客語」語音遙控的機械賽車、機械人，減少數位落差，在五峰鄉建立賽夏族文化產業孵創基地，開發紋面特效可套用在社群APP。

另外，學生教社區長輩使用手機平板，製作LINE貼圖和影片等，也透過「不老電競」概念帶入社區與長輩玩手遊，與長輩同樂及陪伴引導跟上科技潮流。

劉國偉指出，明新科大USR計畫是由老師帶領學生走入社區，讓學生「學習解決社會問題能力」，積極落實USR的作為受到肯定，去年獲得「TSAA台灣永續行動獎」金牌、銅牌獎，充份展現明新科大永續發展，實踐社會責任使命的成果。