據香港東網報導，北京清華大學上週末2天有學生聚集抗議新冠防疫措施，校方於27日下午舉辦防疫座談會開放學生報名參加，並宣布明天（29日）起提供開往機場及火車站的學生返鄉專車。除了清華大學，北京對外經濟貿易大學和中國科學院都開始協助學生返鄉。

報導稱，清華大學學生處發公告稱，校黨委副書記過勇於周日下午2時舉行「學校疫情防控工作學生座談會」，大學部及研究所學生可參與。校方其後緊接發布另一項公告，稱為更好服務並保障同學在返鄉途中的健康安全，自11月29日至12月4日提前開通學生返鄉「清華專線」，週一早上8時開放學生在發車前一天網上預約。公告提到，預約學生可免費乘車，從校本部及雙清公寓前往北京西站、北京站、北京南站、朝陽站、豐台站；首都機場第2、3航廈；大興機場等火車站及機場。

清華大學學生質疑，前兩年新冠疫情時，校方從沒有在11月底就開闢返鄉專車，認為這是校方為了疏散人群防止聚集。