消防人員到場立即使用電鋸將1樓的鐵捲門鋸開，布署水線搶救，詳細起火原因尚待火調人員鑑識釐清。（台中市消防局提供／潘虹恩台中傳真）

台中市太平區中山路上1間商店28日凌晨4時傳出火警，冒出陣陣濃煙，台中市消防局獲報立即派遣44名消防人員、12輛消防車前往搶救，順利救出分別躲在陽台及浴室的3位民眾，3人皆無大礙，並未送醫，詳細起火原因尚待火調人員釐清。

台中市消防局於28日凌晨4時獲報，稱太平區中山路上3層樓建築物有黑煙冒出請求派遣人車搶救，消防局立即派遣中山、東英、大誠、北屯分隊及第三大隊前往，共出動44名消防人員、12輛消防及2輛救護車。

消防隊到場發現，起火建築為3樓建物，4樓為鐵皮加蓋，外觀有濃煙冒出，起火點則是作為商店用途的1樓，立即使用電鋸將1樓的鐵捲門鋸開，布署水線搶救。

火勢於4時38分撲滅，消防人員在1樓浴室內救出1名女子，另又發現有2名男子躲在2樓陽台，立刻架梯將2人救出，3人均無大礙並未送醫；而1樓燃燒的存放雜物，面積約25平方公尺，財物損失待查，詳細起火原因也尚待火調人員鑑識釐清。