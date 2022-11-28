全家再度攜手鼎泰豐與百萬YouTuber千千推出多款台泰風味小吃，以消費者喜愛的經典台味、台泰風味小吃搶攻味蕾。（全家提供）

看好特色異國鮮食受到民眾喜愛，萊爾富即起攜手「魔法咖哩」，端３款獨家聯名異國鮮食吸客。（萊爾富提供）

OKmart近期強打「KORMOSA蔬菜湯麵-香菜口味」響應國際蔬食日。（OKmart提供）

超商聯名鮮食又有新變化，全家與餐飲品牌鼎泰豐自2020年起展開合作，聯名鮮食平均每分鐘可賣12個，今年再攜鼎泰豐與百萬YouTuber千千，即起陸續推9款全新美食搶攻味蕾。7-11「天素地蔬」品牌攜手米其林綠星餐廳「小小樹食」與「陽明春天」推出5款全新無肉創意餐點，OKmart則強調自煮DIY的樂趣並考量到素食者的需求，強化「KORMOSA蔬菜湯麵-香菜口味」，強化素蔬食取得便利性。萊爾富攜手咖哩專賣店魔法咖哩，使用其獨家咖哩醬汁，聯名開發3款獨家異國咖哩鮮食，預計藉由新品可望帶動相關鮮食業績成長逾1成。

全家便利商店與鼎泰豐合作邁入第3年，透過專業主廚團隊開發指導所呈現的私房豐味料理，每每推出皆帶起消費者高度討論，每年更可創造逾3億業績。自30日起鼎泰豐私房豐味聯名鮮食全新登場，包含「沙茶豬肉燴飯」運用爆燴雙重工法，濃而不膩的滋味讓人一口接一口，售價89元；冬日暖胃首選的「剝皮辣椒雞湯」加入特製剝皮辣椒、鮮嫩雞腿蒸煮，鮮香濃郁有層次，售價69元；口感綿密的「紫米紅豆露」則以冰糖熬煮而成，訴求細緻滑順的風味。

另千千聯名系列專攻台式小吃，「蒜味杏鮑菇香腸」以台灣經典小吃烤香腸為概念，以杏鮑菇及蒜頭增添口感與風味，30日至12月13日期間享新品嚐鮮價36元；更有國民美食「塔香鹹酥雞」，完整呈現台灣特色小吃的絕佳風味，售價52元。全家會員APP即日起至12月19日推出夜貓球迷限定集章趣活動，只要於晚間18：00後至早晨06：00前，至「全家」實體店舖消費，每消費1元可累計1積分，累積滿800積分即可兌換100元全家購物金。

7-11響應世界無肉日，祭出多項蔬食商品5大好康回饋活動，包括12月26日前每逢「週一蔬食日」可享有5％ OPEN POINT點數回饋；同時應援民眾早餐飲品就近買需求，獨家企劃天素地蔬鮮食加購指定燕麥奶優惠價，以及推薦現蒸地瓜、香蕉「搭配茶葉蛋省5元」優惠。為提供豐富蔬素食商品，「天素地蔬」複合店於世界無肉日特別引進多款全素中式即食料理和零食，冷藏鮮食專區跨界聯名米其林綠星、必比登推薦雙殊榮肯定，且有最美蔬食餐廳美譽的「小小樹食」開發4款素蔬食新菜單：「胡麻米麵沙拉」、「燕麥奶堅果南瓜燉飯」、「轟炸薯餅嫩蛋飯捲」、「泰式酸辣湯」，皆為與該品牌執行長 Jeffrey合作研發的全新菜色。

OKmart全台門市不只推出指定泡麵、麵包優惠，更因應餐食商機，獨家的OKCOOK自煮系列，顛覆過去消費者對便利商店只能買到微波食品的印象，強調自煮DIY的樂趣、「強打「KORMOSA蔬菜湯麵-香菜口味」，嚐鮮價35元，以暖呼呼的湯麵滿足各種飲食族群的便利需求。另外，素食相關餐食活動，隨緣系列泡麵指定口味享2件65元、岩島成OKCAFE 聯名墨西哥咖啡麵包2件55元、指定麵包搭配飲品組合價49元。

冷冷的天氣除了吃鍋、喝熱湯暖身外，氣味濃郁、風味醇厚的咖哩也很受歡迎，加上口味豐富，從日式、泰式到印度等多樣變化口味，讓人吃不膩，咖哩風味品項更是常居飯類銷售排行TOP5。看好咖哩受歡迎程度，萊爾富首度攜手魔法咖哩推出3款獨家異國咖哩鮮食，包括南洋風味的仁當牛肉咖哩飯，89元、印度風味的咖哩雞肉筆管麵，89元及泰式風味的綠咖哩雞海苔飯捲，49元。

其中又以南洋風味的仁當牛肉咖哩飯最具獨特，其工序相當繁複，是道具有歷史的美食佳餚，為打造其傳統原汁原味，採用南洋當地、傳承數百年配方的「仁當」，再搭配南薑、檸檬草、青檸葉等辛香料與椰奶等熬煮，與眾不同的辛辣口感，佐以椰奶的香氣相當迷人。而「仁當牛肉」不僅是印尼五大國菜之一，更曾在2011年、2017年兩度蟬聯《CNN》全球五十大美食第一名。即日起至12月13日，凡於萊爾富門市購買任一魔法咖哩系列商品，再搭配任一指定飲料現省10元。