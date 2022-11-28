大陸網紅唐梓過去因相似於男星丁禹兮而受到網友矚目。在各大社群平台時常分享生活點滴。近日，世足賽開打，不少人熱衷於下注運彩。但今年場次出現不少爆冷門現象，一時幾家歡樂幾家愁。對此，唐梓也搭上熱潮，至今已下押13場比賽結果，豈料卻場場皆輸，讓網友神回「信哥！反著押就能大賺了。」

近日不少網紅、明星紛紛關注世界盃足球賽事，下注運彩。有人賺得荷包滿盈，也有人輸的傾家盪產。對此，網紅唐梓自世足賽開打後，便連連在微博上預測勝利隊伍。豈料，至今預測的比賽，卻是場場皆輸。讓他憤而在微博上寫下「邪門，實在邪門，下一場別負我了，謝謝。」

此外，不信邪的他在25日押威爾斯跟卡達贏，還發文表示「我就不信了。」沒想到卻又兩隊都輸，讓他崩潰直言「我真的懷疑人生了。」並且嚇到暫停一天的下注。豈料，昨(27)日，他再度發文，表示自己經過了一天的學習和分析，選擇支持比利時和哥斯達黎加，卻不負眾望再度押錯。讓網友們都笑翻。

唐梓在微博上以貼文預測世足賽結果。(圖／翻攝自唐梓微博)

對幾日來連押連錯的事實，他強調：「再次提醒，大家不要賭球，個人觀念比較重，不是專業的，僅供娛樂，不要當真哈。」提醒網友不要過度沉迷。也似乎在安慰自己不要因為連日的賭錯邊而情緒激動。而他的妻子大魔王呸也笑著在抖音上曬出唐梓看著電視轉播崩潰的影片。搞笑發展讓一眾網友封他為「最佳毒奶。」更是紛紛敲碗要求下一次的明牌，留言表示「哥，我永遠信你的另一邊」、「哥，今天我也相信你，快說你要支持哪一邊」、「你還是告訴朋友你支持哪一邊後讓他們押吧，不然我怕你輸到被老婆要求跪鍵盤。」