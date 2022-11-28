新唐(4919)旗下日本廠區NTCJ宣布，擬開始量產重定時晶片，瞄準高速傳輸趨勢，儘管第四季營運恐陷入調整，但進入明年第一季，隨著調整告一段落，新品陸續加入貢獻，可望帶應營運回溫。

新唐旗下日本廠區NTCJ擬開始量產重定時晶片，該晶片為世界上第一個內置e-Marker的Re-Timer晶片，並符合最新的USB4、USB3.2、Thunderbolt 3,DisplayPort 2.0, DisplayPort Alt Mode標準，隨著具競爭力的新產品量產，將可替營收注入新成長動能。

有鑑於物聯網快速發展，需要處理的資料量越來越大，通信技術所要求的傳輸速率也要更快。USB4的最大資料傳輸速率為40Gbps，是傳統USB3.2的兩倍。然而，更高的傳輸速率會導致信號品質下降，這是由電路板佈線和線纜阻抗而導致傳輸損耗的增加而引起的。傳統上，為了解決這個問題，波形整形器如Re-Driver晶片和Re-Timer晶片被安裝在設備和線纜中以改善信號品質，然而，隨著USB4的發展，傳統的波形整形器很難與設計需求相匹配，使得開發和製造更加困難，良率也會惡化。

為了安全的實現近年來需求很高的快速充電功能，USB線纜上需要安裝此類晶片，以確保供電的安全性和可靠性。USB4也需要搭載e-Marker，但隨著USB4更高的傳送速率，需要開發新的軟體來實現e-Marker和Re-Timer晶片的聯動操作，這就延長了開發週期。預計會出現成本增加的問題。

而新唐因應上述趨勢，以高速介面晶片的低雜訊、高速發射/接收模擬技術為基礎，輔以自家特有的線纜細化傳播技術，成功量產了Re-Timer晶片。該Re-Timer晶片支持USB4 Type-C雙向多協議，發射和接收最高可達40 Gbps。此外，內置e-Marker，用於存儲線纜標識資訊等，可降低BOM、製造、採購成本，縮短軟體發展週期。

就營運面來說，新唐第四季因消費性電子產品的庫存調整，營運保守看待，但展望2023年，隨庫存調整到尾端，加上新款伺服器平台放量，工控市場回春，以及車電市場需求的持續增加，輔以多款新款晶片的量產，帶動營運表現回升。