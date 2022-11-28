台灣自2018年正式成為高齡社會，「防老」觀念逐漸受到重視，2019年在宏碁(2353)創辦人施振榮引薦下，國立陽明交通大學與鈊象(3293)、彩得線上娛樂及智榮基金會共同啟動「遊戲防老」多年期的創新研究計畫，希望透過電玩遊戲軟體協助長者多動腦、多運動，進而活化腦部來翻轉老化與預防失智。

這次研究結果發現，透過麻將電玩遊戲的訓練，讓長者感受到自己的判斷力與反應力皆逐漸提升，不但在心理韌性與日常健康狀況評分方面有明顯的進步，而且對大腦負責高級視覺處理，特別是顏色辨別、文字識別、臉部辨識的梭形迴(Temporal Fusiform Cortex)出現顯著的進步。

此外，藉由體感電玩遊戲獨特的全身性活動設計，不僅提升長者的肢體靈活度，更對大腦產生積極影響，同時在認知功能方面出現明顯的進步，且在大腦涉及感覺處理、情緒處理、注意力處理等的島葉區域(Insula)與涉及運動控制、注意力、認知相關活動的小腦區域(Cerebellum)有所改善。

鈊象這次提供舞力特區體感跳舞機給研究單位，從醫學臨床實驗來探討體感遊戲對於延緩老化的功效，銀髮族能否透過體感跳舞機的直覺舞動，增強對空間感的掌握，提升手腳協調靈活度，活化雙眼、大腦與肢體之間感知運作。總經理江順成認為，商用機台的商業模式要再研究，能不能廣泛推廣到高齡族群還不容易，或許未能能開發出輕薄的套件，打入家庭及醫療照護機構等。

彩得線上表示，以往常在報導上看到打麻將可以預防老人失智症、高齡化社會的孤老議題。彩得自行研發宅神爺麻將多年，這次以宅神爺麻將參與本次計畫，看到高齡者因麻將電玩的介入，在大腦認知、情緒處理上有了改善，能實際在臨床上提供銀髮族更多幫助。