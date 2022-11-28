《哈勇家》演員群出席台中見面簽名會。（華映提供）

陳潔瑤執導溫馨電影《哈勇家》，由黃瀞怡（小薰）、陳宇及新人林亭莉和黃信赫及許多素人演員共同演出，獲得金馬最佳導演及最佳女配角兩項大獎肯定。電影票房累積破千萬，特別公佈主題曲MV〈烤火的房〉，在進行映後活動時，主演和觀眾還會進行大合唱，讓主唱林亭莉非常開心，笑稱自己不但演了好作品，連唱歌都有代表作了！

《哈勇家》在金馬獲獎的加持下，票房穩定成長，周未在台北及台中進行特映會，金馬最佳女配角阿嬤林詹珍妹在完成里長助選後，特別從環山部落下山，到台中參加見面簽名會，與導演陳潔瑤、林亭莉、張祖鈞、辛甘及黃信赫會合，讓影迷直呼驚喜，阿嬤在簽名會上也認真簽下名字「珍妹」，還開心和影迷聊聊天，讓現場氣氛熱絡。

主題曲〈烤火的房〉MV透過溫暖的旋律搭配電影畫面，充滿撫慰人心的力量，由於旋律好聽又容易唱，歌詞中的泰雅語也不困難，上周進行影廳活動時，發現不少觀眾都能跟著一起唱，主唱林亭莉便在映後活動時，都會帶著影迷合唱主題曲，讓影廳成了KTV包廂，讓她直呼超有成就感，「上次金馬獎的表演有點被氣氛太過感動影響，反而少唱了一句歌訽，現在影廳活動可以好好彌補一下。」

本周二晚上，將於華山光影電影院進行新科金馬導演陳潔瑤與兩屆金馬最佳導演鍾孟宏進行「當陽光普照哈勇家」，兩位金馬名導對家庭的力量都有著深刻看法，影迷千萬不要錯過，另《哈勇家》電影原聲帶已於11月11日上架。