EMU3000內部(簡立欣攝)

「人體工學20年發展，被台鐵歸零！」台鐵去年底將運用「減法美學」的台鐵新型城際列車EMU3000（新自強號）投入營運，不過因為沒有前踏板可以擱腳、椅背太直又偏硬，搭3個小時「像坐在兩片板子上」並不舒服。立委魯明哲今（28）日建議台鐵要改善舒適度，台鐵則允諾調整座椅傾角、置杯架等。

立法院交通委員會今日審查112年度總預算案交通部單位預算，立委魯明哲提案表示，交通部112年度預算案「台鐵整體購置及汰換車輛計畫」編列9億4212萬元，台鐵規畫購置城際客車600輛、區間客車520輛、支線客車20輛及機車127輛等，預計期程至113年底，到今年8月皆已決標。但交車後城際列車及區間車均發現部分缺失，建議凍結預算10％。

魯明哲分享自己搭乘經驗表示，台鐵EMU3000車頭流線確實很漂亮，他先前帶全家人搭騰雲座艙去台東，但因為椅子高度不對，雙腳只能撐著，又沒有前踏板可以擱腳；椅子靠背不符合人體工學，一趟坐下來3小時像坐在兩片板子上，坐完之後他心想「一輩子坐這一次就好了」。他還說，人體工學發展20年，卻被台鐵歸零，希望台鐵積極改善。

EMU3000當初購入時就因座位前置小桌桌面太滑，有首長試乘時整個便當滑飛出去，後來廠商加設防滑條解決；正式營運之後也有民眾反映EMU3000沒有置杯架，高速過彎時飲料容易傾倒打翻，座位太硬太直，坐一趟下來腰背痠痛不已。

台鐵局長杜微回應，正在變更契約，將調整座椅傾角、增設置杯架。