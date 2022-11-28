29歲曾格爾締造輝煌登山紀錄，被粉絲封為「登山女神」，然而日前她爆出為了拉170萬元的贊助費，竟與已婚陳姓富商搞不倫、約泡湯，慘遭正宮提告求償200萬元，今(28)日下午3點，士林地院首度開庭，兩人將正面交鋒。

台灣知名登山好手曾格爾登山資歷僅3年，創下無氧登世界第八高峰馬納斯魯峰的紀錄。日前，她為了完成登頂14座8000公尺頂峰積極募資，不料卻被爆出為了募款，違反檢疫規則並與富商人夫約泡湯。

正宮發現後在臉書上貼出長文，透露曾格爾為了達成募款需求，更意圖獲得自己老公的人脈與捐款，她憤怒表示；「曾格爾不當的行徑嚴重侵害我和我的家庭。」，並提告求償200萬元。曾格爾嚴正否認爆料內容，強調「將對報導不實之處和惡意誹謗者，委請律師採取法律行動，也將不再回應，靜待法律處理。」

傳聞鬧得沸沸揚揚，但曾格爾心情不受影響，仍持續募資進行登山計畫，但又爆出登山紀錄造假，許多登山前輩跳出來比對數據紀錄，她也在臉書為自己反擊，但她募資平台上的募資專案被暫時凍結。今（28）日下午3點，曾格爾與控告她的正宮，即將在士林地院首度開庭，大家十分關心整件事情的後續發展。