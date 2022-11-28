基隆市長當選人謝國樑選前提出「青年電動機車計畫」，但4年15億經費從何而來受矚目，傳出財源為經濟部工業局，經濟部稍早緊急澄清，目前補助電機車每輛7000元，全國一致，地方如需加碼，要自行編列預算，與該部無關。

謝國樑的青年電動機車政策，希望透過補助讓油車汰舊換新變成電車，讓青年有電動機車可騎。不過15億經費不小，財源如何來？交通部長王國材已回絕說不補助私人運具外，經濟部隨即也出面潑冷水。

經濟部表示，該部補助民眾購買電動機車為全國一致性，一輛7000元，不分縣市別，並沒有單獨針對單一縣市的補助。若有單一地方政府需自行加碼部分，都是地方政府自行編列預算支應，與經濟部全國補助經費無關。

另外，在補助私人公司行號購買電動機車作為業務使用上，經濟部也說，同樣為全國一致每輛7000元；至於在共享租賃（如 威摩wemo、和雲租車、Goshare)的用途上，補助金額則是減半為3500元。