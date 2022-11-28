RayRay推出個人首張專輯《Unearthy World》。（Spacecraft提供）

在DJ 圈被封為「台灣之光」的RayRay，本週六（3日）將在台北Legacy舉行「Unearthy World」演唱會，但在此之前，近年創作、參與的歌曲已近百首的她，在累積4張EP後，日前搶先推出個人首張創作專輯《Unearthy World》，與ØZI等音樂人共同製作，邀請大家進入她的內心世界，同時公開結束英國DJ男友Curbi的失戀心情。

RayRay與英國知名DJ Curbi 因疫情結識交往，最後也因疫情分手。Curbi在疫情間為了衝刺事業，工作日漸繁重，決定搬出老家獨居，這時RayRay才驚覺戀愛中的自己沒有個人生活，少了男友後，她身邊完全沒有人可以分享喜怒哀樂。她把這些心境點點滴滴累積下來放在專輯中，赤裸地分享在大眾面前。

〈hide and seek〉原是RayRay和Curbi的愛情結晶，分手後她把對方演唱的部分全部刪除並重新填詞、錄製，成了紀念這段愛之旅的分手禮物。而此次合作藝人，包括ØZI、派偉俊以及洛城新生代製作人JVNA等6位藝人共同參與製作，是 RayRay 發行過的作品中陣容最強大的，她和ØZI、派偉俊都是認識很久的朋友，其中和ØZI合作的歌曲，剛好是RayRay在美國演出時，ØZI也在LA，就在當地一起完成。

《Unearthly World》創作靈感來源包括RayRay長期關注的科幻與Cyberpunk題材，此外疫情、元宇宙與科技發展也帶給她許多啟發，例如新冠肺炎疫情爆發至今已近3年，除了改變世界，也帶給RayRay的生活前所未有的震盪。對RayRay來說，《Unearthly World》不僅是張專輯，也是她全新的開始，揭開「Unearthy World」電音專場的序幕，不僅是她的首次個人演唱會，也是台灣首場電音DJ個人專場，門票熱賣中。