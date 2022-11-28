台中購物節消費登錄金額突破135萬，且APP下載次數超過170萬，台中市經發局28日加碼抽3支iPhone14。(林欣儀攝)

台中購物節消費登錄金額突破135萬，且APP下載次數超過170萬，台中市經發局28日加碼抽3支iPhone14，其中1名得獎者是到全聯購物、另1人是到藥局買東西。市長盧秀燕銷假上班後第一場活動就參加購物節加碼活動，call out給得獎者，自我介紹「我就是剛連任的盧秀燕」。

盧秀燕說，今天是銷假上班的第1天，第1、2個行程都是拚經濟，選舉已經落幕，大家要很快從選舉中走出來；最近疫情逐漸平息，不管城市或國家都要拚經濟，這才是民眾之福，而台中正在舉辦的購物節就是拚經濟活動，今年有高達3億元、10萬個現金獎要抽出，現在還有約1.2億元現金、約4萬多個獎項未抽出。

因APP下載次數超過170萬，經發局28日加碼抽3支iPhone14手機，第1位得獎者是住在豐原的戴小姐，她去全聯購物中獎，接到盧秀燕電話通知，對盧自稱「我就是剛連任的市長盧秀燕」，戴小姐說知道，也猜到是因為購物節活動被call out，但聽到抽中手機，仍興奮的直說「真的嗎」。

2022台中購物節從雙十節展開暖身活動，至今登錄消費金額突破135億元，市府推出日日抽3千元、周周抽10萬元及月月抽百萬等獎項，盼衝高民眾消費，登錄目標上看300億。盧秀燕強調，還有百萬現金、車子、好宅都沒抽出，希望大家繼續到台中消費。

針對外界傳言市府小內閣可能改組，盧秀燕強調，她剛回到市府上班，整個市政工作還是需要盤點一下，但現在的重點是拚經濟，希望議題不要失焦。