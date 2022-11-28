查爾斯與卡蜜拉

儘管查爾斯和卡蜜拉早在2005年結婚，但英國女王伊莉莎白二世始終沒有鬆口，說等長子即位後，她將成為王后。直到今年初，女王才表明，希望卡蜜拉能成為王后。然而，消息人士透露，這背後其實有不為人知的交換條件。

綜合《雷達線上》（RadarOnline.com）網等外電報導，長久以來，花名在外的次子安德魯一直最受女王寵愛，但由於涉嫌多年前性侵17歲未成年少女而醜聞纏身。儘管62歲的安德魯矢口否認性侵，但卻同意庭外和解，無奈手頭拮据。而女王迫不及待，想要花1300萬美元（約4億台幣）消災，和對方和解。但那是查爾斯預定要繼承的遺產，沒有他點頭，她無法動用。

消息人士透露，查爾斯明白，女王願不計任何代價，讓安德魯從醜聞中脫身，而對他來說，那是千載難逢的大好良機，於是他把握機會，要女王發表聲明，說希望卡蜜拉有朝一日能當王后。

而英國王室作家安德森（Christopher Andersen）在新書《英王：查爾斯三世的人生》（The King: The Life of Charles III）中也說，隨著慶祝女王登基70周年的白金禧（Platinum Jubilee）即將降臨，查爾斯提出了一個簡單的交換條件，只要女王確立卡蜜拉未來的王后地位，他就不反對砸大錢，讓安德魯與醜聞女主角和解。

據說女王2月突然發表聲明說，她真誠地希望，當查爾斯繼承王位後，卡蜜拉能當王后，並要人民給予支持時，令其他王室成員大吃一驚。

消息人士說，當時他們對女王突如其來的聲明毫無頭緒。但如今總算知道真相，因為查爾斯顯然明白，女王想動用的錢來自他未來將繼承的財產，而他提議的交換條件，也危險地令女王無法拒絕，因為女王要是拒絕，安德魯無法脫身，王室將陷入更深的醜聞泥淖。

另一名消息人士說，查爾斯2005年迎娶二婚的卡蜜拉時就承諾，不會讓她一輩子當王妃，而會讓她坐上后座。然而，女王卻一直不肯點頭，後來查爾斯顯然使出了殺手鐧。