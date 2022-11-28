12月即將來臨，命理老師江嘉葉分析了12生肖運勢，其中生肖虎在事業上，不但可以受到貴人的幫助，在財運上也有意想不到的收穫，另外生肖龍在感情上將會遇到破損問題，雙方必須找出問題點，並且好好的修復關係，否則不易維持長久。

▍生肖鼠：

生肖鼠在12月份，運勢開始好轉，特別是在財運上，有機會領到一筆豐厚的獎金，或是在投資上能夠有不錯的獲利，然而這些橫財，自己可以暗自竊喜，享受口袋滿滿的喜悅，建議可以跟心愛的人分享，不但會替你高興，而且會更崇拜讚賞，讓彼此的情感更加升溫。

健康方面要多注意腸胃的養護，在消化系統上，容易出現問題，切忌暴飲暴食，若是外出聚餐，也要注意飲食，另外酒類的引用，必須要節制，不可過度，否則易因酒後失態，而造成延伸的麻煩問題。

幸運數字：35吉祥方位：東北方

▍生肖牛：

生肖牛在12月份，人緣好到爆表，親朋好友都會非常樂意親近，也願意聽取你們的建議，這正是展現領導統御的時候了，可以獲得強大的號召力，特別是在工作上，同事間都願意為生肖牛効犬馬之勞，如果是主管，那麼下屬，都會乖乖的服從指示，也願意討論工作上的問題。

而在工作方面的會議，以及私人的聚會，也會開始變多，然而時間上可能會發生衝突，這將會讓你陷入兩難，不知如何抉擇，建議你要好好取捨，以親情、友情為主，至於工作上的應酬，以不影響家庭和樂為前提。

幸運數字：17 吉祥方位：南方

▍生肖虎：

生肖虎在12月份，運勢依然旺盛，自己能夠有相當的遠見，以及前衛新潮的想法，能夠在工作上或是處事上，有著截然不同的創意，同時這個月能得到貴人相助，在後面推一把，讓生肖虎完成自己想要的計畫，此外也有不錯的小財運，能夠透過網路的生意、投資，獲取利益，或是在網路購物上，發現物超所值的商品，讓自己省下大筆荷包。

不過美中不足的是，生肖虎把錢財看得太重，有時會斤斤計較，這樣反而產生煩惱，增添不愉快的心情，這部分自己可要多做點調適，千萬不要把自己變成財奴。

幸運數字：31 吉祥方位：南方

▍生肖兔：

生肖兔在12月份，容易陷入三角戀情，或是介入別人的感情，成為第三者，雖然只是無法克制的衝動，情感上的一時失控，而自己也想走一步看一步，在享受甜蜜愉悅的戀愛中，努力的維繫下去，可惜這段感情是無法隱匿的，很快就會被踢破，攤在陽光下讓人檢視，最後除了什麼都得不到，反而還會遭來罵聲，建議在感情的桃花劫中，要多克制自己的行為，才能安然度過。

在工作運勢上，還算不錯，不過就是自己有點疲乏，不夠認真努力，如果可以改變心態，多點衝勁，月底則有機會獲得長官的稱讚和重視。

幸運數字：12 吉祥方位：西南方

▍生肖龍：

生肖龍在12月份，無論已婚或未婚的人，只要有伴侶，就有可能發生感情破裂的狀況，所以從現在開始，必須加倍努力去關懷對方，一點一滴的讓對方感受到溫暖，這樣彼此間的感情，才有機會慢慢修復，度過危機。

此外，也可再用2張紅紙，分別寫上自己和對方的姓名及生日，並用紅線纏繞，放在紅包袋內，置於家中南方的位置，能有助於感情的和合，等這個月過後，再燒掉即可，由於在感情上有劫難，所以請安守本分，不要介入別人的感情，同時也不要偷吃，以免造成難以收拾的結果。

幸運數字：9 吉祥方位：北方

▍生肖蛇：

生肖蛇在12月份，容易有失眠的狀況產生，精神上也容易緊張，主要是想得太多，給自己造成不必要的壓力，多讓自己放鬆，可以多聽聽音樂，或是做些柔性的運動，舒緩自身的情緒，由於本身能量氣場較弱，不宜於夜間凌晨外出，容易有犯煞卡陰的狀況產生。

財運上還不錯，有機會獲得薪資以外的獎金，能夠感到相當的滿足，但是還請不要亂花錢，因為生肖蛇的支出，很可能會大於收入，一時的不受控，沒能精打細算，反而會變成破財的狀況，把錢好好的存下來，會是這個月最好的安排。

幸運數字：5 吉祥方位：西方

▍生肖馬：

生肖馬在12月份，工作上，會有種想要揮別過去的陰霾，或是過去的習性，讓自己以一種新生命，重新站起來的衝勁，過去的你們，可能是一直靠著上司、長輩的扶助，在旁邊不斷的叮嚀和指導，但現在，是時候可以開始學習獨當一面，展現自己的威信。

建議在剛開始時，要懂得虛心受教，不可過於剛愎自用，否則容易造成與他人之間的隔閡，難以達到和平共事的狀態，只有良好的相互交流，才能帶來平穩的財運。

健康上，要多收斂自己的情慾，不要過度，盡量早睡，才能保持精元飽滿。

幸運數字：16 吉祥方位：南方

▍生肖羊：

生肖羊在12月份，可以說是活在舒適圈，四方皆有貴人相助，如魚得水，好不快活，工作人事上，都能平順和樂，但其實危機仍然藏在黑暗中，由於備受大家的關懷，所以暗地裡就有人產生怨妒心，這類型的小人，看起來很熱絡，好像很熱心地接近，其實主要是在探索弱點和秘密，不過好在運勢很強，不太容易被中傷，但仍建議，鋒芒不要太露，多點謙虛，少點驕傲，能夠免去小人的暗箭。

本月的財運算是平順，沒有太多的波濤，以持平為主，投資方面要謹慎小心，勿碰為宜。

幸運數字：16 吉祥方位：北方

▍生肖猴：

生肖猴在12月份，財運方面，保持相當的水準，進多於出，飽滿的財庫，讓自己感到非常滿意，但美中不足的是，有破財的運勢，所以在投資上，切記小心謹慎，勿聽信小道消息，或是來路不明的投資傳言，以免讓自己辛苦的收入，化為烏有，另外也別借錢給他人，不要以為對方會還錢，到頭來會等無消息，白白損失金錢又傷了和氣，建議可以到廟裡辦理防破財的相關法事，祈求神佛庇佑。

感情運勢上，女性朋友要當心負心漢的出現，他和你接近，要的只是你的金錢，而不是感情，這點可要多多留意了，別被愛情沖昏了頭。

幸運數字：25 吉祥方位：東方

▍生肖雞：

生肖雞在12月份，終於可以展翅高飛，成為一隻飛舞的鳳凰，在工作運勢上，能夠有相當突出的表現，不僅有機會得到長官的賞識，更有可能獲得升遷的機會，或是被派出受訓、參賽的榮耀，而自己也會沉靜在得意的喜悅中。

建議此時要更加的恭謙，不要把自我過於放大，過度的得意，因為身邊其實暗藏許多小人，他們喜歡在後面竊竊私語，不停的中傷生肖雞，所以要在人際關係上，多下些功夫，用謙虛自然的態度善待他人，才能免除小人纏身的困擾。

本月若是非單身者，感情會非常穩固，能夠得到伴侶在各方面的支持。

幸運數字：61 吉祥方位：南方

▍生肖狗：

生肖狗在12月份，桃花開始綻放，有機會遇到不錯的對象，而且不只一位，但是挑剔的你們，卻是想得太多，總是看到對方的缺點，而沒有發現優點，所以遲遲不願意接受新的戀情，仍然繼續尋找下一位，期盼下個會更好，也就是這種追求完美的想法，讓桃花一個個溜走，最後卻什麼也沒有獲得，白白浪費了這個月的桃花運。

建議把眼光放低一點，試著和對方相處，你將會發現，其實你真的顧慮太多了，對方比你想像的要優秀。

在工作上，容易有厭倦感，想要轉換跑道尋求新職務，建議可以開始尋找，有機會找到不錯的工作。

幸運數字：20 吉祥方位：南方

▍生肖豬：

生肖豬在12月份，國曆年的最後一個月，運勢又將再起一波高潮，特別是在創意想法上，或是規劃未來方向上，都能有獨樹一格的點子，擁有足夠清晰的思路，能夠在默默的思緒中，找到新的靈感，若能將此靈感運用在工作或是感情上，可以發揮相當的成果。

在投資理財上，也有機會搶得先機，獲取利益，所以請多加利用本月的好運勢，為自己再創一波高潮。

健康上，要多注意肩膀的狀況，有空可把手抬高過頭，拉拉經脈，或是伸伸懶腰，舒緩筋骨，避免有問題產生，也防止五十肩等相關疾病。

幸運數字：24 吉祥方位：西方