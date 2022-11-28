鼓鼓。（年代提供）

蕭秉治。（年代提供）

宇宙人。（年代提供）

PINKFUN。（年代提供）

「2023 SHOW TAOYUAN桃園跨年晚會」將在桃園高鐵站前廣場盛大舉辦，今（28日）公布第二波卡司，昔日MP戰友蕭秉治、鼓鼓將同台，2人將歌單保密到家，承諾給觀眾滿滿的驚喜；還有「療癒系歌手」宇宙人、白安將用溫暖歌聲陪你度過2022年的最後一天；而在今夏掀起男團旋風的Ozone，從選秀、成團、出道，月初發行新歌短短3天內點閱就破百萬，目前人在韓國受訓的Ozone，正努力精進唱功及舞蹈，並將在跨年夜和PINK FUN合舞，讓粉絲見證2.0版本的Ozone。

桃園跨年晚會由Ozone、PINK FUN拉開序幕，同為選秀節目出身的「人氣團體」擁有超實力唱功，舉手投足散發滿滿魅力，風靡許多少男少女，更成為新一代潮流icon；對此，當Ozone被問到2023年是否有新計畫時，Ozone期許自己能站上小巨蛋的舞台：「我們會用盡我們所有的能力，讓粉絲驕傲、讓粉絲能大聲地說我很榮幸能成為Ozone的的歌迷！」2022年對Ozone來說是不可思議的一年，成員們更感性透露：「即使過程中有很多困難、不確定性，但只要想到背後有粉絲支持，就充滿力量！」

蕭秉治、鼓鼓將在跨年夜帶給觀眾滿滿的「MP回憶殺」，鼓鼓表示，「想要當天再給大家驚喜，所以先不透露歌單，一定都是大家會唱的。而且桃園場跨年是帶band，保證音樂能量很豐沛，跟大家一起充滿力量的渡過2022最後一天。」蕭秉治透露，為了準備跨年晚會表演，反覆與經紀人討論演出內容，更燒腦安排精彩歌單，只為了當天能與鼓鼓詮釋經典回憶殺；同時也計畫跨年演出後，要去露營好好放鬆一下，期待能在戶外露營巧遇粉絲們！

最Chill又放克的宇宙人，療癒系歌手白安也將在跨年晚會上合作，為粉絲充好電迎接2023；暌違五年宇宙人再次推出新作品，更在2022下半年舉辦三場專場演唱會檔期滿滿，當被問到放鬆時候最想做甚麼事情時，吉他手阿奎透露：「能夠舉辦演唱會很開心也很珍惜，新的一年希望能開更多的演唱會！也想帶兒子一起看人生中第一次跨年煙火！」近期國門開放，方Ｑ和小玉也迫不及待，透露自己非常想飛日本橫濱朝聖1：1可動鋼彈和大吃燒肉！

今年桃園跨年晚會由黃子佼、宇珊主持，以「2023 SHOW TAOYUAN（中文：秀桃園）」為主題，將在12／31晚間7點於桃園高鐵站前廣場魅力開場，目前公布卡司名單：Ozone、PINKFUN、蕭秉治、鼓鼓、宇宙人、白安。晚會全程由年代MUCH台、年代APP、MOD壹電視綜合台、壹電視YOUTUBE、壹電視APP、壹電視FB直播及亞洲電台播出；邀請民眾相揪桃園一起倒數迎接2023。