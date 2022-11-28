中央流行疫情指揮中心表示，上周共檢驗出85例新興變異株個案，本土首度驗出3例BA.2.75個案，為北部家庭群聚，三人皆為重複感染，分別於今年6月及8月首度確診新冠肺炎，11月初再度感染，所幸皆為輕症。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，上周國內新增85例新興變異株個案，其中64例為本土個案，包括60例BA.2、1例BA.2，以及3例BA.2.75。3例BA.2.75個案為本土首度驗出，為北部家庭群聚，分別為40多歲女性、10多歲女童、未滿10歲男童，都是重複感染，已於今年6到8月分別確診過，11月9日到10日因症狀再度檢驗為陽性，經定序為BA.2.75變異株。

85例新興變異株個案中，有21例變異株個案來自境外，分別為10例BA.5、4例BA.2.75、5例XBB、2例BQ.1。羅一鈞說明，XBB個案分別來自馬來西亞、印尼及泰國，BA.1個案則來自美國及瑞典。

羅一鈞指出，BQ.1在美國已成為主流變異株，佔比超過一半，而XBB則在東南亞國家流行，都是國內需要特別關注的變異株；目前無論是本土或境外移入個案，皆以BA.5為主流變異株，以上周完成定序的本土個案來說，94％都是BA.5變異株。