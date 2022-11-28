美國一架小飛機今天在華府以北約50公里處撞上高壓電纜，造成大規模停電。這架小飛機還纏在電纜上，救難人員為了營救機上的人忙到深夜。

路透社報導，根據馬里蘭州蒙哥馬利郡（Montgomery County）消防單位說法，這架飛機是在當地時間下午5時30分左右，在霧濛濛且天候潮溼的蒙哥馬利村（Montgomery Village）失事。它在離地面約30公尺高的地方被通電的電線纏住。

根據大華府地區「波多馬克電力公司」（Potomac Electric Power Company，Pepco）說法，這起意外導致超過12萬戶停電。區域內許多交通信號燈都不亮，道路因此關閉。

消防官員表示，有兩人生還，但受困機中。

蒙哥馬利郡消防局局長高德斯坦（Scott Goldstein）表示，救難人員有一直打手機與兩名乘客聯繫。他婉拒描述機上乘客的狀況，僅說「我們有一直和他們聯繫」。

高德斯坦告訴記者：「在接地前，沒有其他辦法可以確定接觸電塔是否安全。這意味著人員必須上到電線的地方，自行固定夾具和纜線」，以確保沒有靜電或雜散電流。

高德斯坦表示，飛機也必須穩定固定在電塔上，才能讓乘客安全離開，並稱現場有當地一家公司提供的「超大型起重機」協助救援。

美國聯邦航空總署（FAA）表示，這架穆尼（Mooney）M20J型飛機是從紐約州韋斯切斯特郡（Westchester）起飛，原定降落在失事地點附近的蒙哥馬利郡飛機場（Montgomery County Airpark）。（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1111128