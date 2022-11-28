「天王星」今年首度站上水湳跨年晚會舞台演出。（三立電視提供）

周興哲擔任「2023閃耀台中跨年夜」倒數前壓軸。（三立電視提供）

稱霸全台！2022邁入尾聲，眾所矚目的台中跨年正式宣告首波卡司：「2023閃耀台中跨年夜」將從12月31日晚上7點一路到1月1日深夜1點，長達6小時巨星卡司輪番上陣、用不間斷精彩演出陪伴樂迷們迎向嶄新的一年；除了場地保證是全台晚會最大，卡司更是驚人，不僅最多天王天團齊聚同場，且保證藝人組數最多、轉播平台最多。

主辦單位今公布首波重磅名單，將由周興哲擔任倒數前壓軸演出，也是連續2年唯一一位歌手坐鎮台中跨年晚會，近期表現亮眼，可說是喜上加喜，求婚成功與未婚妻趙岱新感情甜蜜，上週更以電影《我吃了那男孩一整年的早餐》所演唱的主題曲〈想知道你在想什麼〉奪下第59屆金馬獎最佳原創電影歌曲獎，專場巡演不僅攻佔台北小巨蛋、高雄巨蛋，也展開美國等各城市世界巡迴，這次民眾在台中就能聽見演出真的超級幸運。

連續2年來到台中陪伴大家跨年，周興哲興奮直呼：「很開心，期待見到小興星們可以一起跨年！」歌單除了經典歌，他也透露這次會演唱新歌作為驚喜，聊到對於台中這座城市的印象，他稱讚：「台中有很多地方很漂亮，也有吃過燒肉很不錯，過一陣子也會跟家人去台中玩，很喜歡台中。」至於提到2023年新希望，他則許下：「希望可以創作更多更好的作品，也可以挑戰更多不同的角色。」

此外，由選秀節目《原子少年》脫穎而出的冠軍團「天王星」今年也將首度站上水湳跨年晚會舞台演出，對於這寶貴的第一次跨年，蔡承祐難掩興奮之情：「前一年我還是個在台下看跨年的人，沒想到一年後，我成功站在跨年的舞台。」吳昱廷則美夢成真：「這是我人生中的第一個跨年舞台，一定是既興奮、期待又緊張，從小就有舞台夢的我不知道從幾歲開始就在每年的跨年對著鏡子、一起跟著電視裡的藝人演練如果今天是自己跨年的話要怎麼表演，想不到這天真的要來了。」

對於跨年演出預告，蔡承祐率先承諾：「既然是跨年，當然會用盡全力給大家帶來最嗨的夜晚，只擔心大家不夠過癮。」高胥崴顯得開心：「很激動！從小都看著轉播期待有一天在台上陪大家跨年，沒想到終於讓我等到這天了。」高有翔則誓言：「非常興奮也非常期待，因為是目前為止最大的舞台，所以會督促自己更多的練習，讓自己在台上有更好的狀態。」