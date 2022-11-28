本土確診數連續7周下降，中央流行疫情指揮中心今天宣布，考量國內疫情趨緩且穩定可控，以及歲末年終、國外耶誕假期以及農曆春節將至，屆時將有更多的入出境需求，因此自12月10日零時起取消入境人數限制。

指揮中心指揮官王必勝表示，上周本土病例新增10萬4451例，相較前一周（12萬8404例）降了18.6％，和先前預估的差不多，看起來疫情持續下降中，已經進入「社區低度流行」的開始，因此會開始陸續宣布鬆綁措施。

指揮中心表示，考量國內疫情趨緩且穩定可控，經持續滾動檢視國際及國內疫情，以及盤點國內防疫與醫療量能後，自今(2022)年12月10日零時(航班表定抵臺時間)起，取消入境人數限制。

指揮中心指出，每週入境人數持續上升，近7日（11月21日到27日）境外移入病例新增281例，較前7日下降12.2％，且國內新增病例數持續下降，另考量歲末年終、國外耶誕假期以及農曆春節將至，預計屆時將有更多的入出境需求，因此取消入境人數限制，以利國人預先安排連假返鄉行程。

指揮中心呼籲，入境旅客須配合於國際港埠領取4劑家用抗原快篩試劑，於7天自主防疫期間進行檢測；入境前14日有疑似症狀的旅客，請主動於入境時通報疾病管制署之機場/港口檢疫人員，依檢疫人員評估，配合於國際港埠唾液採檢及優先搭乘防疫車輛返回住所。

指揮中心強調，隨著邊境開放，入境人數增加，指揮中心將持續密切監測國內變異株檢出情形及後續疫情趨勢，滾動調整相關策略及防疫配套，請民眾落實相關防疫規範，共同維護國內社區安全，邁向正常生活。