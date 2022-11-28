比利時門神庫爾圖瓦（Thibaut Courtois）首戰擋下加拿大的12碼罰球而成為英雄，他還是上屆「金手套獎」得主。然而足球場是殘酷的，比利時27日遭北非球隊摩洛哥2比0爆冷擊敗，庫爾圖瓦轉眼間成為眾矢之的，被砲轟為「敗戰元凶」。球迷在網路用梗圖嘲笑庫爾圖瓦的糟糕表現，圖片中顯示一個沒有圍欄的柵門，寫道：「請隨手關門。」

庫爾圖瓦賽後肯定也非常挫折，在場有人拍到他走出球場的時候，右手用力敲了一下板凳席的玻璃，短短4秒鐘的鏡頭獲得超過300萬觀看次數。球迷忍不住拿來和摩洛哥球迷慶祝的畫面對比，一些行為不檢的摩洛哥球迷在比利時街頭快樂地「打砸燒」，庫爾圖瓦只能敲玻璃洩憤。

雙方上半場45分鐘結束0比0，摩洛哥在傷停補時階段一記自由球破門，所幸被裁判以越位沒收。沒想到下半場又來一顆，中場薩比里（Abdelhamid Sabiri）第73分鐘在左邊角落起腳，庫爾圖瓦再次撲救失敗，這回摩洛哥沒有越位了。下半場傷停補時階段，摩洛哥前鋒阿布庫拉（Zakaria Aboukhlal）接獲隊友傳中，門前推射破網。

庫爾圖瓦今年在歐冠決賽擋下對手9次射門，幫助西甲皇馬1比0擊敗英超利物浦，獲選單場最佳球員。球迷推文寫道：「你確定這場的庫爾圖瓦是同一個人嗎？」比利時目前小組賽剩下最後一戰對決克羅埃西亞，庫爾圖瓦不能再失手了。