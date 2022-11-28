新冠疫情趨緩，但中央流行疫情指揮中心今天公布，國內新增3例兒童重症個案，分別為2例MIS-C和1例肺炎。其中一名3歲男童未曾確診新冠肺炎，也未接種新冠疫苗，本月初出現發燒、腹痛、右頸腫痛等症狀赴急診，檢查發現冠狀動脈擴大，所幸經治療後病況好轉，目前已出院。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明MIS-C個案，3歲男童未曾確診新冠肺炎，也沒有接種新冠疫苗，11月5日起發燒、咳嗽、右頸腫痛、腹痛等症狀，11日急診住院，檢查有冠狀動脈擴大及新冠病毒N抗體陽性，因此診斷為MIS-C，給予免疫球蛋白、類固醇等藥物治療，病況好轉已於11月21日出院。

另一名3歲女童有心血管疾病史，曾接種1劑疫苗，10月12日曾確診新冠肺炎，11月20日起發燒腹痛，隔日至急診住院，因發燒持續且出現全身皮疹、結膜炎、血壓偏低，懷疑MIS-C，於11月23日轉加護病房，給予免疫球蛋白、類固醇等藥物治療，目前仍在加護病房治療中。

第三例為7歲男童，有先天心臟及肌肉疾病史，曾接種2劑疫苗，11月11日起發燒、氧氣濃度下降至急診，PCR陽性確診，因肺炎及呼吸窘迫，隔日收住加護病房，使用瑞德西韋及高流量氧氣鼻管，11月25日因病況改善，轉入一般病房。

國內12歲以下兒童重症累計共275例，33例腦炎、30例肺炎、4例敗血症、11例哮吼、181例MIS-C、2例心肌炎、5例共病與新生兒感染及9例到院前死亡等；兒童重症個案中，已有38人死亡。