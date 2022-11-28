莫德納次世代接種年齡放寬！指揮中心表示，自12月2日起，莫德納雙價BA.4/5次世代疫苗擴及提供滿6歲至11歲兒童追加劑接種，另滿5歲至未滿6歲兒童則提供輝瑞/BNT單價疫苗追加劑接種。

中央流行疫情指揮中心今(28)日表示，莫德納雙價BA.4/5次世代疫苗預計於今(2022)年12月2日起，提供已完成接種莫德納或輝瑞/BNT基礎劑之滿6歲至11歲兒童作為追加劑接種；另對於滿5歲至未滿6歲兒童，則提供單價輝瑞/BNT疫苗(兒童劑型)作為追加劑接種，以追加提供免疫保護力。

指揮中心說明，依衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)於今年10月27日專家會議決議，建議滿5歲至11歲兒童追加劑接種間隔為與最後一劑基礎劑間隔至少12週(84天)。另請各地方政府衛生局妥為安排/指定合約醫療院所，以提供家長和幼兒安心之接種環境，後續亦請各縣市教育單位協助調查接種意願，以利各地方政府衛生局規劃安排校園接種期程。針對已完成基礎劑接種之兒童，請家長評估疫苗接種意願，後續可選擇至合約醫療院所接種，或於校園集中接種，以完整疫苗保護力。

指揮中心呼籲，本次為首次提供國內滿5歲至11歲兒童追加劑接種，提醒接種後，家長可透過接種單位提供的須知或海報上的QR code掃描加入「Taiwan V-Watch」疫苗接種-健康回報系統，藉由家長關注子女接種後狀況觀察，提醒就醫並瞭解接種後常見不適。另亦請尚未完成接種基礎劑者，儘速完成接種。