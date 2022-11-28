二十八日有消息指出，韓國現代汽車與電池廠LGES（LG Energy Solution）將要到美國合資設立兩家新電池工廠，但這兩家韓國公司卻不予置評。

據悉，工廠將選址在位於美國東南方的喬治亞州，且每家電池廠的年產能約在35 GWh，可為一百萬輛電動車提供電力。同時，為幫助現代汽車保有美國政府新法案的電動車補助金資格，新電池工廠可能蓋在現代汽車喬治亞州新廠附近。

美國這條新法案叫做降低通膨法，要求各電動車電池業者若還想拿到補助款，自明年起所使用的電池重要金屬礦物總值，有四成得向美國或美國的自貿夥伴採購才行。到了2027年，此比例將大增至八成。

二十五日有韓媒報導，現代汽車與韓國能源大廠SK Innovation的電池部門SK On，已計劃投資2.5兆韓元，約18.7億美元，同樣是在喬治亞州建立一家新的合資電池工廠。

現代汽車十月下旬曾說，美國新廠明年投產的話，電動車預估年產能將達五十萬輛。去年，現代汽車與LGES電池業者曾表示，將合作在印尼設立規模達十一億美元的電動車電池合資企業。