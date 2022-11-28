本土確診數連七周下降，中央流行疫情指揮中心今天宣布多項鬆綁措施，包括室外免戴口罩、醫院開放探病、取消入境人數上限等。外界關心是否開始考慮指揮中心降級？指揮官王必勝表示，需要滿足2個條件，並由行政院來決定，並表示「我個人非常期待這一天到來」。

王必勝表示，未來鬆綁方向有幾個部分，第一個是優先討論通報定義，參考國外是否以高風險或中重症以上才通報，這牽涉到作業程序改變，會優先討論這一點。

何時可以將新冠肺炎從第五類傳染病改到第四類？王必勝表示，要看國外疫情和國內趨勢，目前WHO和美國緊急公衛事件都在持續當中，需要再觀察一下。

王必勝說，至於指揮中心降級或解散，有兩個條件，第一是疫情流感化，第二是工作常態化，是否達到條件，會報告給行政院，由行政院來決定，「我也講過很多次，我個人非常期待這一天的到來，表示我們可以常態來應對這些事情」。

至於指揮中心降級及傳染病降為第四類時間點，王必勝表示，這些東西要看趨勢，沒辦法提前預估，包括國外狀況也是依樣，要邊走邊看，所以現在沒辦法給大家一個時間，只能說條件到了就會往那邊去做。

不少民眾期待疫情終於告一段落。王必勝表示，以內部模型推估，下周個案數會降到最低點，但後續還會有波動、可能再上升；其他國家如日本、韓國、新加坡都是有波動，一波一波都是確診數越來越少，加上國內感染人數變多，大家都有感染過的免疫力，至於能維持多久，還要再觀察。

外傳防疫工作告一段落後，王必勝將在年底接任部立桃園醫院院長。王必勝並未證實或否認，表示「套一句侯市長（新北市長侯友宜）的金句，把握當下好好做事！」