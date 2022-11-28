張容榕官宣退選失聯迄今，住在花蓮富里鄉的阿美族歌手莫言改編蕭煌奇《阿嬤的話》，一字一句唱出鄉民對她的思念。（富里鄉農會總幹事張素華提供／羅亦晽花蓮傳真）

九合一大選落幕，花蓮縣富里鄉長由無黨籍政治素人張容榕，以413票差距，擊敗力求連任的現任鄉長陳榮聰。不過張上月初官宣退出選戰，並將戶籍遷出富里，因完成登記仍具候選人資格，最後在後援會積極拉票下順利當選，由於目前沒人能聯繫到她，地方鄉親還改編歌手蕭煌奇《阿嬤的話》，唱出對她的思念，希望她能回來宣誓就任。

花蓮縣選委會說，依《地方制度法》，張只要在4個月內將戶口遷回富里，依然當選有效，若她選擇辭職或時間內未將戶籍遷回，將舉辦補選。

花蓮富里鄉長今年陷入二搶一的局面，由拚連任的國民黨鄉長陳榮聰，對上政治素人張容榕。由於陳榮聰4年任內飽受爭議，曾遭鄉民連署罷免，是全台首件鄉鎮長罷免案，當時同意數雖多於不同意數，但因投票人數未達門檻並未過關，不過地方與論持續發酵，因此這場選戰，也被視為小蝦米對抗大鯨魚的戰爭。

47歲張容榕是香水公司總監，挾「返鄉青年」之姿富里鄉選鄉長，讓原有意爭取登記參選的多名地方人士決定禮讓並大力支持，且她投入選戰初期，積極走訪地方，0918台東強震期間，也協助不少村民度過難關，加上其清新亮眼的外型，獲不少民眾好評。

怎料張容榕上月3日突以家庭因素為由，在臉書上宣布退出鄉長選舉並停止一切競選活動，隨後也將戶籍遷出富里，並在本月初飛往日本參加公司活動，不過因她已完成登記，且《公職人員選舉罷免法》並退選機制，只要合乎相關資格，仍具候選人資格，因此其後援會選前仍自發地替她宣傳、拉票，最後以2874票擊敗獲2461票的陳榮聰，當選鄉長。

花蓮縣選委會表示，依《選罷法》，參選人在登記時只要確認戶籍在選區內，就有被選舉資格，即使登記確認後將戶籍遷出，仍不影響參選及當選資格。不過依《地方制度法》79條，當選人如戶籍遷出富里鄉4個月以上者，依法將由縣府解除其鄉長職務並補選。意即，張只要在4個月內將戶口遷回富里鄉，都屬合法當選，但是她在時間內未將戶籍遷回或選擇辭職，則將另行補選。爭取連任的現任鄉長陳榮聰對此則不願回應。

由於張容榕官宣退選便失聯迄今，不僅記者致電轉進語音信箱，其後援會也無法與她聯繫，也因著她的「人間蒸發」，住在富里鄉的阿美族歌手莫言改編蕭煌奇《阿嬤的話》「容榕妳今嘛在叨位，阮的富里，妳甘有看到，容榕妳今嘛在叨位，阮的認真甲打拚，妳甘會知影，我愛富里，我的家」，一字一句唱出鄉民對她的思念與期待。