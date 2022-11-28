台南市議長寶座之爭，民進黨資深議員邱莉莉強調，「有機會一定爭取到底」。（本報資料照片）

民進黨在台南市攻下28席議員，雖離過半席次還有「一步之遙」，但加上盟友則實質過半，具左右正副議長選情的實力。被視為有意爭取連任的現任無黨籍議長郭信良28日語帶玄機表示，「一切上天自有安排」。民進黨資深議員邱莉莉也說，「有機會一定爭取到底」。

郭信良受訪時，僅強調一切順其自然，「是你的就是你的，不是你的就不是你的，爭也沒用」，徒留不少想像的空間。

邱莉莉認為，儘管民進黨下屆席次大幅領先，但還沒有完全實質過半，本屆也沒有過半，但有台聯楊中成、無黨黃麗招、無黨谷暮．哈就等3位議員加入黨團運作，此次新黨團成立，能加入多少盟友還要再努力，這幾天民進黨就會展開整合，結合大家的意見，討論如何推出正副議長人選。

邱莉莉強調，民進黨此次地方選舉不盡理想，因此完全執政非常重要，過往台南市議會有跑票經驗，因此正副議長寶座還無法十拿九穩。不過，此次除將嚴格執行黨紀外，也必須觀察無黨、國民黨的動態。至於選前黨團一致推舉她角逐議長，但新的臨時黨團還未成立，不清楚有沒有新的競爭者，但「有機會我一定爭取到底」。