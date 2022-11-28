國民黨在九合一選舉獲得大勝，其中代表國民黨挑戰台南市長選舉的謝龍介，雖然沒能成功當選，但僅輸尋求連任的台南市長黃偉哲4萬多票，已跌破所有人眼鏡。在此次選舉中狂電民進黨，順利連任的台北市議員徐巧芯，今（28）日早上與謝龍介通話，電話一接通馬上大爆哭狂喊「謝謝你」，讓粉絲全都看得一把鼻涕、一把眼淚。
徐巧芯在這次選舉過程中打爆綠營側翼網軍，更製造許多空戰話題，讓她在台北市第3選區搶下27205票，以第一名之姿順利連任，今早她參加網路節目《誰來早餐》，與主持人朱凱翔聊謝龍介的表現，大讚謝雖然落敗，但卻讓她看得相當感動。
隨後朱凱翔直接打給謝龍介進行連線，沒想到徐巧芯接過電話後，僅講2句話就開始爆哭，說「我覺得你的努力讓我們覺得很有希望，我們還有很多不夠好的地方，如果國民黨可以更強的話，你就可以選上了，是我們大家沒有幫你加到這麼多分」。
徐巧芯突如其來的淚水，讓剛接起電話的謝龍介有點愣住，並說「沒有啦，你們都來幫很多忙了！」徐進一步指出，除了謝龍介以外，所有在南部努力的選將都讓她認為國民黨真的可以，選民不是非民進黨不投，也沒有基本盤無法撼動一事，「不用去移動你的立場，假裝跟他們是一樣的，可以講你想說的話、做你想做的事情去爭取他們的認同，謝謝你。」
對此，謝龍介也透過電話表達他的看法，直言黨中央要重新看到南部，強調不能總是先求生存再求發展，否則只會淪為單打獨鬥，「如果黨有更多管道幫南部講話，那就會感動更多的鄉親」；徐巧芯也說「對，很多人都會這樣想，可是你不一樣，你都是幫國民黨說話，沒有管那些事情，可是你還是做得到，這就代表我們也可以做得到，所以我覺得很感動，謝謝你！」
兩人的對話過程，讓觀看直播的網友們也都有了情緒，紛紛說「忍不住了，好感動」、「巧芯別哭，害我眼眶淚水也在打轉」、「不捨龍介仙，繼續加油」、「上班偷聽的，不能哭啦！！」
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