順利連任的國民黨台北市議員徐巧芯，28日上午與落選的謝龍介通話，電話一接通馬上大爆哭，引起網友討論。（圖／翻攝自不演了新聞台YT）

【誰來早餐】徐巧芯大爆哭 現場call out龍介仙彼此鼓勵之台南不再綠得出汁之徐巧芯公開支持王鴻薇參加立委補選

國民黨在九合一選舉獲得大勝，其中代表國民黨挑戰台南市長選舉的謝龍介，雖然沒能成功當選，但僅輸尋求連任的台南市長黃偉哲4萬多票，已跌破所有人眼鏡。在此次選舉中狂電民進黨，順利連任的台北市議員徐巧芯，今（28）日早上與謝龍介通話，電話一接通馬上大爆哭狂喊「謝謝你」，讓粉絲全都看得一把鼻涕、一把眼淚。

徐巧芯在這次選舉過程中打爆綠營側翼網軍，更製造許多空戰話題，讓她在台北市第3選區搶下27205票，以第一名之姿順利連任，今早她參加網路節目《誰來早餐》，與主持人朱凱翔聊謝龍介的表現，大讚謝雖然落敗，但卻讓她看得相當感動。

隨後朱凱翔直接打給謝龍介進行連線，沒想到徐巧芯接過電話後，僅講2句話就開始爆哭，說「我覺得你的努力讓我們覺得很有希望，我們還有很多不夠好的地方，如果國民黨可以更強的話，你就可以選上了，是我們大家沒有幫你加到這麼多分」。

徐巧芯突如其來的淚水，讓剛接起電話的謝龍介有點愣住，並說「沒有啦，你們都來幫很多忙了！」徐進一步指出，除了謝龍介以外，所有在南部努力的選將都讓她認為國民黨真的可以，選民不是非民進黨不投，也沒有基本盤無法撼動一事，「不用去移動你的立場，假裝跟他們是一樣的，可以講你想說的話、做你想做的事情去爭取他們的認同，謝謝你。」

對此，謝龍介也透過電話表達他的看法，直言黨中央要重新看到南部，強調不能總是先求生存再求發展，否則只會淪為單打獨鬥，「如果黨有更多管道幫南部講話，那就會感動更多的鄉親」；徐巧芯也說「對，很多人都會這樣想，可是你不一樣，你都是幫國民黨說話，沒有管那些事情，可是你還是做得到，這就代表我們也可以做得到，所以我覺得很感動，謝謝你！」

兩人的對話過程，讓觀看直播的網友們也都有了情緒，紛紛說「忍不住了，好感動」、「巧芯別哭，害我眼眶淚水也在打轉」、「不捨龍介仙，繼續加油」、「上班偷聽的，不能哭啦！！」