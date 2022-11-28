發行量加權股價指數上周再漲1.89％，外資在台股持續買超，也是連3周買超台股。根據台灣證券交易所統計，上周外資在集中市場買超為241.55億元，3周以來累計買超接近2000億元。統計自今年年初至11月25日止，外資累計賣超為1兆1,725.34億元，外資總持有股票市值為18兆7,723.23億元新台幣，占全體上市股票市值的40.76％，較11月18日的18兆3,820.54億元新台幣，增加3,902.69億元。

在個股買賣超部分，上周買超第1及第3是永豐金(2890)及元大金(2885)，買超張數分別為74,169張及49,656張：整體觀察，外資逐步回補金融股，新光金(2888)、兆豐金(2886)、中信金(2891)及臺企銀(2834)，分居第4、第6、第8及第9大買超個股，富邦金(2881)、國票金(2889)、第一金(2892)及台新金(2887)也都擠身買超11~20大個股。另外，買超第2的是中鋼(2002)，張數為49,963張。

賣超個股來看，面板股遭到調節，友達(2409)、群創(3481)居上周外資賣超第1及第4，張數為52,013張及15,444張，排名第2及第3的為鴻海(2317)及玉山金(2884)，賣超張數分別為37,743張及18,349張。