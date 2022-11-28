網友意見。（圖 / 擷取自Ptt）

民進黨在此次九合一大選大敗，總統蔡英文辭去黨主席職務，行政院長蘇貞昌也口頭請辭，但獲慰留，而他今（28）日早受訪表示，要「堅守崗位」把工作做好。此說法也引起網友的強烈不滿，大罵「不要臉」，但也有不少人狠酸，「感謝」他留下來繼續敗票。

蘇貞昌透露，身為執政團隊的一員，在第一時間就向蔡英文總統請辭，但蔡總統提醒國內外嚴峻情勢瞬息萬變，應該堅守崗位，緊盯情勢並隨時應變，「許許多多正在進行的工作，一點都不能放鬆，才能回應（人民），同時要做出更好的成績」。

相關新聞報導轉發至社群平台Ptt後，讓不少網友炸鍋，大罵「不要臉」、「慰留他幹嘛」、「愛做又愛演，快滾下台」、「裝一下都不裝」、「選這麼爛還不滾」。

另有不少網友則酸，認為蘇貞昌「繼續留下來敗票，感謝」、「千萬不要辭，繼續敗票」、「繼續敗票吧」、「支持他繼續在位、拉仇恨」、「讚啦，2024請繼續輸」、「看到你願意留下來，就放心了」、「繼續留啊，2024全軍覆沒」。