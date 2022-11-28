國民黨屏東縣長候選人蘇清泉質疑此次開票疑點重重，已向法院聲請保全證據並要求重新驗票，屏東縣選委會也出面針對所有疑點出面解釋，強調毫無違法情事。

屏縣選委會總幹事楊新發表示，有關媒體於新聞畫面顯示「計票員操作失誤！屏東周春米及蘇清泉票數對調誤植中選會調查中」並下標「中選會調查中」，根本無此情事；且中選會於26日開票當晚即時發現媒體錯誤資訊，並立即要求媒體業者須立刻更正與澄清說明，隨後電視公司也承認是自身錯誤所致。

同時在晚間9時44分及10時36分發布更正訊息表示，「稍早計票疏失，周春米與蘇清泉票數對調誤植，特更正」、「稍早周春米與蘇清泉票數對調誤植，特更正與中選會無關」等澄清訊息及說明內容在案。

另蘇質疑中選會網站發布屏東縣長選舉概況有關不同時段選舉人數而有所變動，經向中選會綜規處查證，系統是計算當下時間點所開出的投票所數之選舉人數加總總數與投票數，以換算當下投票率，各縣市投開票作業都是一致，並無違反情事。

而新北市開票速度3個小時，而屏縣開4、5個小時，楊新發也解釋，因為選舉加公投票數有所不同，新北市4張，屏東縣6張，在不同基礎當然會比六都慢；因依規定開票所一開完票統計完成，要先派員先送一份投開票報告表回選務作業中心，屏縣幅員遼闊，投開票所地點離選務作業中心相當遠。

舉例霧臺鄉659及660投開票所位處長治鄉百合園區，距離近26公里，且又是山路，相對選務工作人員相當辛苦。

對方質疑「屏東38萬有效票竟開43萬票」，楊新發說，2022年11月18日公告縣長選舉人數為67萬9330人，開票結果有效票數為44萬3153人，並非38萬數目，選舉人數等資料於中選會網站都可查詢得到。

加上11月26日開票時，屏東縣主要候選人均有推派監察員，且監察員回報各投開票所計票結果亦與中選會計票結果相符，中選會及縣選委會也確認各投開票所，主要候選人也都有推薦監察員依法監票，並回傳至各該主要候選人競選總部。