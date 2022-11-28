國內疫情趨緩，中央流行疫情指揮官王必勝今天宣布，自12月1日起戶外可免戴口罩，「大方向為室外都不用戴」，但歲末跨年等大型活動是否可不用戴？王則說還要再看這一兩周的疫情變化，會另行研擬。

王必勝表示，我國自12月1日起鬆綁戶外可免戴口罩，正好是距離口罩禁令上路滿555天，此外，因應國內疫情降溫，自今日起如無特殊疫情變化，指揮中心不再每天召開記者會，改為每周一、四進行例行記者會，其餘天數將以新聞稿發布疫情資訊。

王必勝指出，雖然口罩禁令鬆綁，但仍建議民眾以及敏感、慢性病族群，在人潮密集的地區時仍建議戴口罩，醫療應變組副組長羅一鈞則說，室內定義是指有天花板以及四周有隔間的場所，如為戶外搭建，或只有三面圍起來可讓氣流流通的場所，則不會認定為室內空間。

至於跨年活動能否全程不戴口罩？王必勝說目前仍在研擬，將視接下來一兩周的疫情變化而定，但可以預期規定會比去年鬆很多。

如國人將來在室內未戴罩，是否可舉報開罰？王必勝說，目前仍以自主防疫為主，先前怎麼做，現在就怎麼做，因此執法仍以勸導為主，但若是刻意或是惡意的情形，當然也會進行查處。

民眾也關心，確診的5＋N隔離是否還能再放寬？王也說，目前鄰近國家都還是維持5天以上的隔離，指揮中心將持續追蹤國際狀況做進一步調整。

關於小三通何時能夠重啟，王必勝今天也說，陸委會一直都有在處理，「據我所知，他們也都積極準備這件事」，至於對岸的疫情是否會影響開放？當然也會是考量重點，陸委會將持續嚴密評估，與指揮中心商量後再做決議。