南投縣長當選人許淑華，28日從集集鎮出發展開謝票行程；她表示就任縣長初期，縣府人事不會有太大的異動，經過磨合後再決定；至於立委補選部分，她沒有特別要推薦的人選，但希望黨中央徵召最適合且能勝選的人。

許淑華即將就職，縣府局處首長是否會異動，引發諸揣測；許淑華表示，她目前對縣府人事沒有特別的想法，而且，縣府團隊表現不錯，因此她上任時不會有太大異動，經過與局處長推動業務磨合後，再視情況做決定。

許淑華是現任立委，她就任縣長後必須補選立委；許淑華說，對於立委補選，她沒有特別推薦的人選，一切都尊重黨內和中央的機制，由於時間很短，希望能夠加快整合，在民進黨決定參選人後，推出國民黨的參選人。

許淑華指出，民進黨在九合一選舉大敗，一定會卯全力動用各方資源，爭取補選的立委席次，因此這1席滿關鍵，希望中央推出最適合而且能夠勝選的人。

許淑華表示，立委補選的時程很緊迫，黨內提名如果辦初選曠日費時，而且會造成內耗，因此她個人傾向採徵召方式，先徵詢黨內有意願參選的人，在黨內做民調決定人選。

此外，中部地區包括台中市長盧秀燕、彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善加上許淑華都是女性，形成「女力共治中台灣」局面；許淑華表示，她和3位縣市長都曾在立法院共事，也都是好朋友，未來將強化中部生活圈在交通、農業、觀光等各領域的合作與行銷。