時代力量在九合一大選中選情慘淡，議員席次比上屆倒退10席，立委邱顯智、王婉諭等6位決策委員昨宣布辭去決策委員職務，並砲打黨中央；黨主席陳椒華昨原本宣布辭去黨魁、慰留辭去職務的決策委員，但後又在臨時決策會議20分鐘內接受慰留。邱顯智、王婉諭等5名決策委員今召開記者會表示不接受慰留，並狂轟臨時會議是一場「鞏固領導」的大戲。

除了邱顯智與王婉諭，今日出席的還有陳孟秀、曾威凱、李兆立等5位決策委員。李兆立指出，昨天陳椒華發訊息願意辭去黨主席慰留在場5位，但很遺憾，在昨晚的臨時會議中，陳椒華在20分鐘內就立刻改口接受慰留，讓他們覺得非常錯愕。李兆立指出，陳椒華說大家要承擔敗選責任，處理如何改選，結果昨天是一場鞏固領導中心的會議，所以他們不接受慰留，也在現場脫掉決策委員的背心。

邱顯智表示，這次選舉結果不如預期，所有決策委員都有責任，號召所有決策委員總辭、準備2024的生死存亡關鍵之戰。邱顯智痛批，有兩件事情他非常不能接受，當媒體報導指出，黨內有人跟民眾黨居中協調，達成新竹市長不提名的默契，他以黨部主委身分出面駁斥，主席卻沒有任何反應；另外，前立委去站台黃珊珊，主席卻裁示選後才處理，放任傷害擴大，傷害時代力量的自主性，讓許多議員候選人被支持者謾罵。

邱顯智表示，2024區域立委他不會缺席，他也強調，過去不是小綠、未來也不會是，更不會是小白。

對於媒體提問關於陳椒華的慰留，王婉諭表示，20分鐘之內表決接受慰留是「荒謬至極」，邱顯智也覺得非常錯愕，陳孟秀則說，沒有看過主席這麼不講道理，不讓決策委員討論。

邱顯智最後表示，今天不是主張主席下台，而是中央應該要全面改選，深自檢討。