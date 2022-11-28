根據櫃買中心統計，本周一般類股、興櫃股及戰略新板，僅有伯特光(6859)今天以承銷價102元掛牌上櫃。

累計到11月25日為止，總計股票已上櫃家數有803家，今年累計上櫃掛牌公司共22家，櫃買中已同意櫃檯買賣契約，尚未掛牌家數伯特光（今日已掛牌）、保勝(6517)、天擎(6708)、倍力(6874)、巨有科技(8227)，董事會通過，待核發同意函有偉康科技(6865)、長佳智能(6841)、東研信超(6840)，待審議有南俊國際(6584)、綠茵(6846)、鏵友益(6877)、雄順(2073)、聯寶(6821)。

興櫃部分，截至11月25日累計興櫃家數301家，今年度累計興櫃掛牌公司有56家。目前已受理尚未櫃檯買賣家數在戰略新板有1家。創櫃板方面，目前登錄創櫃板家數有94家，輔導中家數有55家，今年度累計登錄家數14家。