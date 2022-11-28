紐西蘭央行高層周一表示，因為需要進一步提高利率以抑制通膨，紐西蘭可能面臨「輕微」的經濟衰退。此番發言意味著該國央行距離暫停政策緊縮仍然遙遠。

紐西蘭央行助理總裁Karen Silk接受媒體訪問時表示，央行在明年2月召開的下次會議上決定升息幅度時，將密切關注包括支出、商業投資和住房等「高頻數據」（high-frequency data）。此外，明年1月25日發布的第四季通膨數據也將成為關鍵的考量因素。

Silk表示，我們要開始扭轉決策，甚至大幅放緩步伐之前，需要先看到通膨數據好轉以及通膨預期降溫。

為了抑制升至近30年高點的通膨，紐西蘭央行上周宣布升息75個基點（3碼），升息力道之大前所未見，並使其基準現金利率升至4.25%，創下近14年來新高。

市場普遍預期該央行在明年2月的下次會議上將再度升息3碼，以及基準利率將於明年7月到頂，升至5.5%。

該央行此前已經提出預警，稱所有這些緊縮措施，加上全球經濟增長放緩，將導致紐西蘭自2023年中起，開始陷入長達一年的衰退。

Silk周一表示，未來4個季度的國內生產毛額（GDP）估將下滑1%，這將是「相對輕微的技術性衰退」，部分反映的是全球增長前景轉弱，不能與「全球金融危機」或「1991年衰退」這類的經濟深淵相提並論。

在全球金融危機期間，紐西蘭的經濟衰退持續六個季度，GDP總計下滑約4個百分點。