2022地方公職人員選舉結束後第1個上班日，連任成功的雲林縣長張麗善28日走進縣政府，受到大家贈花熱情相迎，她表示縣府團隊4年來表現優異，因此人事不會有大幅變動，未來將帶領大家繼續為縣民服務，實現「2030前進雲林」的施政方向與目標，轉型為農工商科技城。

「縣長辛苦了」、「雲林加速前進開始了」，選後張麗善首日上班，整個人喜氣洋洋，顯得相當輕鬆，與大家問候話家常，縣府人員也感染喜氣，有說有笑，隨後張麗善率1級主管大合照，同時宣示未來4年施政方向，請大家繼續為縣政推動共同努力。

張麗善表示，選戰已結束了，她銷假回到縣府上班，縣府同仁給她溫暖與鼓勵，讓她感受很深，這次選戰勝利了，但不是她個人的，而是雲林縣民與縣府團隊的勝利，4年來縣府團隊很努力，無論在交通建設、工程水利、產業發展、社會福利、財政改善等各方面，都有明顯卓著的表現。

張麗善說，她在選前拜票與選後謝票過程，感受鄉親對她與縣府團隊的肯定，這幾年縣府團隊獲獎連連，勝利與榮耀是屬於大家的，希望要持續保持熱情的服務精神，打造更美好、進步、宜居的雲林縣，讓雲林被台灣、世界看見，實現「2030前進雲林」的方向與目標。

張麗善指出，接下來的4年，縣府已經擬定方向與目標，「2030前進雲林」將以智慧經濟、共融發展、安全健康、低碳永續4大面向，作為未來30項政策的核心主軸，希望用4年的時間打造雲林未來8年，讓雲林在2030年時成功轉型為農工商科技城。