男童生母還陪同將男童送到醫院。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

縣府社會處表示，該案目前醫院積極救治中，男童生母、同居人目前已交由檢警介入調查，由於生母是新竹人，後續將與新竹縣政府協助，待後續男童情況穩定，將考慮協助安置。（吳建輝攝）

彰化驚傳虐童案，27日下午一名3歲男童昏迷送到彰化基督教醫院治療，醫生發現男童全身多處瘀青，包括腿部、背部、臀部等無一完整皮膚，由於男童到院時腦部腫脹，昏迷指數僅剩3，再剔除頭髮準備開刀時，頭皮同樣有多處瘀血，男童經救治仍在與死神拔河，目前彰化檢警、縣府社會處等，已將男童生母及同居人帶回，以釐清事情真相。

住在北斗的3歲男童，27日下午2點半被張姓生母送到北斗卓醫院救治，不過因傷勢嚴重，下午3點半被轉送到彰化基督教醫院救治，院方表示，男童到院時瞳孔放大，全身多處大大小小瘀青、瘀血，幾乎沒有完整皮膚，小腿、大腿、臀部、背部等都有藤條抽打的痕跡。

院方說，在替男童開刀時，頭髮剃光也發現頭皮有多處瘀血，應該是有長期遭施打的情形，當天開刀後腦壓恢復正常，但今天又開始升高，目前由小兒科加護病房持續以藥物治療，由於全身多處瘀傷，因此可能導致橫紋肌溶解，甚至引發腎衰竭等，而從手術結束至今，都未見家屬現身，目前僅期待奇蹟出現，讓男童脫離險境。

據了解，男童生母張女之前有保護令，不過保護令是針對生父，目前檢警與縣府社會處將釐清究竟是誰動手，不過張女供稱男童是被同居人打，過去住在新竹的張女，是縣府列管的問題人物，本月才與同居人搬到彰化租屋，疑似小孩吵鬧出手教訓，目前張女及同居人等都已經被檢警帶走，在地檢署接受調查。

縣府社會處表示，該案目前醫院積極救治中，男童生母、同居人目前已交由檢警介入調查，由於生母是新竹人，後續將與新竹縣政府協助，待後續男童情況穩定，將考慮協助安置。

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