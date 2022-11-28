縣長徐耀昌 28日頒獎表揚陳芝后。（李京昇攝）

榮興客家採茶劇團客家大戲「花囤女」女主角陳芝后，榮獲第33屆傳藝金曲獎最佳演員獎，縣長徐耀昌 28日頒獎表揚，並期勉她持續深耕客家戲曲，傳承發揚客家傳統藝術文化。

榮興客家採茶劇團今年以「天上．人間．桃花源」、「花囤女」入圍第33屆傳藝金曲獎4項大獎，其中，「花囤女」女主角陳芝后勇奪最佳演員獎，10月25日頒獎典禮因她生產坐月子由丈夫代表領獎，縣府也延至今天接見表揚。

陳芝后10歲就進入復興劇校就讀京劇科，主修花旦、刀馬旦，民國91年加入榮興客家採茶劇團，她的扮相端莊秀麗、嗓音甜美、表演真摯、做工細膩，深受觀眾喜愛和肯定，曾以「背叛」的亦襄角色入圍第26屆傳藝金曲獎最佳表演新秀獎，107年以「駝背漢與花姑娘」的花妹角色入圍第29屆傳藝金曲獎年度最佳演員獎，今年再度入圍最佳演員獎，終於奪下后冠。

今天陳芝后由榮興劇團總監鄭榮興、苗栗縣府文化觀光局長林彥甫陪同至縣府2樓會客室接受縣長徐耀昌的表揚，縣長徐耀昌頒贈「客戲名伶」獎牌表揚陳芝后榮獲傳藝金曲獎最佳演員獎，並致贈紅包及嬰兒毯恭賀她喜獲麟兒。

縣長徐耀昌指出，台上1分鐘，台下10年功，陳芝后歷經多年的艱辛、苦練，才能奠定深厚的戲曲基礎，也終於在眾多競爭者中脫穎而出，勇奪后冠，期勉她持續深耕客家戲曲，傳承發揚客家傳統文化。

徐耀昌說，榮興客家採茶劇團推廣客家戲曲文化超過30年，是苗縣登錄的無形文化資產傳統藝術類採茶戲的保存團體，感謝總監鄭榮興等人不斷努力創新與突破，重現傳統客家採茶戲的風采，期待更多新血加入，共同努力傳承客家文化。

陳芝后表示，未來希望能與更多劇團合作推廣客家戲曲，讓更多民眾認識、喜愛客家戲曲，並一直傳承下去。