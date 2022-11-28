彭佳慧即將推出首張全客語專輯《我在客廳做的夢》。（索尼音樂提供）

彭佳慧上月剛結束台北小巨蛋演唱會，今（28日）再傳好消息，將於下月推出首張全客語專輯《我在客廳做的夢》，為此大費功夫，錄音過程光是和聲就錄了6小時，讓身經百戰的彭佳慧都大呼：「太操了。」期盼將流行音樂和客語結合，顛覆大眾對客語歌曲的刻板印象，不再需要用「語言」的角度做出區隔，「希望大家聽完可以感受到舒服、浪漫，連聞到飄來的空氣都有淡淡的玫瑰花香」。

金曲客語歌王羅文裕2年多前邀請彭佳慧合唱客語歌〈你的名字像一首詩〉，她當時化身「草頭茱」小姐完成合作，從此點燃她對於客語音樂的融合與想像，萌生製作客語專輯的想法，並在羅文裕的邀請之下，完成她的第一張全客語專輯，並且再度回歸「草頭茱小姐」身份，特地剪短瀏海，用「草頭茱」的招牌瀏海造型跟大家見面，呈現不同以往的彭佳慧，「過去剪頭髮我都要想很久，但這次就直接跟髮型師說剪瀏海吧，因為我現在是『草頭茱』了，而如果能因為我唱客語歌讓更多人願意聽，那是我的榮幸」。

新曲〈玫瑰花香〉由她譜曲、羅文裕填詞，彭佳慧表示寫這首歌時，羅文裕愛上看浪漫愛情韓劇，雖然她作曲時就設定是情歌走向，但沒想到會出現「塞納河」、「一起跳舞」等歌詞，比她想像中浪漫很多，笑說：「羅文裕可能幻想他走在法國的塞納河畔吧。」對於歷時一年多終於完成一張真正屬於自己的全客語專輯，彭佳慧說：「將從小到大的母語和自己愛的音樂結合，變成那麼棒的音樂作品，真的很開心。」《我在客廳做的夢》將於12月2日數位發行。