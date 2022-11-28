在該波段因消費性電子產業低迷造成的半導體修正中，TDDI(面板驅動IC)成為箭靶之一，法人認為，驅動IC產業正在脫離谷底中，但仍未見復甦跡象，預計此回溫屬U型復甦，仍需靜待要明顯的反彈需求。

電視LDDI需求於第三季末觸底，也注意到面板業者已開始釋出新的現貨訂單，全球指標電視大廠三星也陸續開始回補庫存，惟法人表示，預期此回溫屬U型復甦，若想要有較具意義的反彈，仍須等待比較顯著的需求反彈跡象浮現，如面板廠產能利用率大幅攀升與強勁的實際銷售狀況等，才能轉持較樂觀看法。

以面板驅動IC細分來看，目前筆電/IT用LDDI仍處於庫存修正階段，故需求依舊平淡，預期需求會在本季落底；智慧型手機應用方面，TDDI依舊供過於求，大陸同業也恐掀起價格戰，以積極提升市佔率；AMOLED DDI由於競爭者較少，支撐價格仍相對穩健，然而，受到智慧型手機需求不振且晶圓代工供給改善影響，AMOLED DDI業者給予客戶回扣將持續壓抑產品均價，故法人預估，第四季瑞鼎(3592)、聯詠(3034)之毛利率將分別進一步萎縮，惟封測與晶圓代工成本下降可望部份抵銷不利影響。

另外，目前晶圓交期已縮短至1~2個月，有利於DDI業者的庫存調整將較具彈性，進而讓供應鏈更易於管控庫存，目前法人認為，第四季庫存修正規模將較先前預估更大，並於明年第一季觸底，以聯詠來說，預期聯詠的庫存將於明年第一季回到約70~80天的水位，但仍略高於5年與10年平均之59天與57天。