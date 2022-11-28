美股25日四大指數漲跌互見，亞股今（28）日表現偏弱，台股加權指數在權值股軟腳下開低走低，一度重挫275.39點至14503.12點，隨後跌幅雖一度收斂至約150點上下，惟尾盤受電子權值股承壓拖累，跌勢再度擴大。櫃買指數則開低走高，表現明顯強於大盤。

終場加權指數重挫221.64點、收於14556.87點，跌幅1.5％、險守14500關卡，成交量萎縮至1984.44億元。櫃買指數表現開低後翻紅走揚，表現明顯有撐，終場上漲0.57％、收於185.39點，成交量萎縮至586.97億元。

觀察盤面類股表現，以觀光股漲近2.5％獨強領軍，電器電纜股開低走高、漲逾1％居次，化工漲逾0.6％，紡纖、電腦周邊、營建、玻陶、生技、造紙股收紅。金融股跌近0.5％，成交量較大的電子及半導體股分別跌逾2％及3％，油電燃氣股跌逾3％，表現明顯偏弱。

權值股全盤皆墨，以富邦金(2881)持平、鴻海(2317)小跌0.5％相對有撐，台積電(2330)尾盤跌幅擴大至3.5％，聯電(2303)、聯發科(2454)及台塑化(6505)跌勢同步擴大至逾3％，台達電(2308)及中鋼(2002)跌近3％，表現明顯偏弱。

群益投顧表示，台股在九合一大選落幕後回歸基本面，然股匯市受美國科技股收低、亞洲股匯走弱拖累雙雙回檔。加權指數收盤雖失守3日線、但仍穩在12日線之上，在短期均線架構未翻空前，暫以技術性回檔修正看待，操作建議續參考短線技術面變化進行汰弱換強。