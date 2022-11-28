西班牙的基礎建設和再生能源公司Acciona在周一指出，計畫在澳洲打造一個價值20億澳元(約13.4億美元)的風力發電場，並讓該公司在澳洲東北部昆士蘭州(Queensland)的投資和發電量翻倍。

該規模達1000 MW(百萬瓦)的Herries Range風力發電場將在MacIntyre風力區域打造，並且在該區域，Acciona此前已經打造了一座923 MW的風電場。

澳洲的昆士蘭州一直努力吸引對風電和太陽能發電場的投資，因為該州希望在2032年前實現70%的電力由再生能源供應的願景，並希望創造出更多的就業機會。

Acciona說，公司對該區域有超過2000 MW的發電潛能投資，投資金額將超過40億澳元，該潛能將足以相當於每年為140萬戶家庭提供再生能源。

Acciona的總經理Brett Wickham在聲明中說：「透過這個專案，我們預計昆士蘭州電網的脫碳速度將大大加快」。

澳洲副總理Steven Miles說，Herries Range計畫在建造期間將增加600個新工作職位。