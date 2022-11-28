台積電美國亞利桑那州5奈米廠將於12月進行移機典禮，先前有媒體直擊台積電在11月初首度包機把近300名員工送往美國，預計初期每兩週一班，繼續將1000多名台積電員工及家屬送至美國。資深媒體人陳鳳馨在《風向龍鳳配》節目中示警，台灣人才正在被掏空，隨著台積電第一批人才去美國，未來將形成慢性失血的情況。

陳鳳馨分析指出，台積電將台灣的頂尖人才送往美國，背後考量點是，在美國生產成本會拉得很高，而且沒有足夠的人才，因為美國理工人才本來就不多，願意投入到半導體的人其實也非常有限，雖然亞利桑那州在附近的幾所社區學院開設半導體課程，但訓練的是第1線技術人員而不是工程人員，兩者終究還是有差距。

其次，美國的工程師並不願意輪班，陳鳳馨提到，晶圓廠必須要24小時運作，不只是輪班問題，而且還需要隨call隨到，這在台灣新竹的科技公司其實很常見，但對美國人來說是無法接受的事情，台積電短期內也無法改變美國的文化，乾脆直接從台灣搬人才過去。

陳鳳馨強調，台灣沒有大的市場、沒有生產任何資源，唯一有的優勢就是人力跟人才，台灣早期是用勤勞的人力，有很多加工出口區，當時加工出口區對台灣經濟成長幫助非常大；再來到1980年，早年從頂尖大學去美國留學的這批人，掀起一陣回來台灣的風潮，這些人才聚集出新的產業模式，將「技術密集」這件事在台灣落地生根。

但如今情況卻翻轉，陳鳳馨說，台積電去美國投資面臨人才困境，所以只能從台灣搬人才，隨著一批批人才去美國，會形成「慢性失血」的狀況。台灣是不是正在國際的競爭過程當中快速流失人才？值得大家省思。

台積電創辦人張忠謀曾警告，美國想複製台灣的半導體產業鏈是不可能的，終將白忙一場，但在美國積極邀請台積電設廠下，張忠謀日前證實，台積電目前最先進的3奈米製程，將作為美國亞利桑那州廠的第二階段計畫，他強調5奈米廠是第一階段，之後在旁邊將規劃3奈米廠。