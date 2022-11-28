2022卡達世界盃足球賽，F組的歐洲勁旅比利時，首場小組賽1比0贏加拿大贏得有點不安，第2場則是0比2不敵摩洛哥，吞下28年來在世足首場小組賽敗仗，目前1勝1敗積分3分，暫時落後都是4分的克羅埃西亞、摩洛哥，中場大將德布勞內（Kevin De Bruyne）就說，比利時贏得世界盃冠軍最好的機會在2018年，現在的「歐洲紅魔」，比較像是局外人了。

比利時這批黃金世代，在2018年世足拿下季軍後，2020年止步歐國盃8強，隨著時間過去又老了些歲數，雖然競賽水準仍在，但感覺已經有點心有餘力不足，德布勞內受訪時就承認，比利時國家足球隊的美好時光已經過去了。

在本屆世足開踢前幾周，德布勞內被問球隊是否能贏得世足冠軍，他告訴英國《衛報》：「這次壓根沒機會，我們太老了。」

德布勞內並說：「我認為比利時最好的奪冠機會是在2018年，我們擁有出色的陣容，但現在年紀又更長了，也失去一些重要的球員，雖然也迎來新的好手，但他們水準還沒像2018年那批好，我覺得現在的比利時更像局外人。」

本屆小組賽最後一場，比利時要在台北時間12月1日晚間11點出戰上屆亞軍克羅埃西亞，「格子軍團」目前主力的年齡層和比利時差不多，但靠著好的策略及執行力，小組賽第2場4比1重挫加拿大拉抬了士氣，目前比、克兩隊都還有機會爭取16強席次，相信都會在這場比賽全力以赴。