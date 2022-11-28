大安區農會金磚肉鬆禮盒，榮獲2023台中十大伴手禮-好禮標章、2023台中十大伴手禮-農特產精品獎、111年度台灣農業旅遊伴手-新品獎等殊榮。(大安區農會提供)

近年來環保意識抬頭及永續經營高漲，環保包裝及在環境議題及商業模式上，受到各界重視！總幹事蔡建宗說，大安農會金磚肉鬆禮盒榮獲2023台中十大伴手禮-好禮標章、2023台中十大伴手禮-農特產精品獎、111年度台灣農業旅遊伴手-新品獎等殊榮，透過「3減1加」環保概念，邁向減碳及永續轉型之路。

蔡建宗指出，大安區農會使用獲得行政院環保署頒布環保標章，層層包裝事業股份有限公司的第二類環保標章包材，符合減量、可重複使用、可回收再利用、低污染、省能源、省資源或對環境友善等環保特性。

今年恰逢大安農會一百週年慶，百週年金磚肉鬆禮盒上頭印有「百年大安 永續大安」Logo，以「大安好」字體做為主視覺的構成，以數字100加上海浪曲線，象徵：百事大安、好事湧進、生生不息；「大安」為身體健康、舒泰；而女子為好，是優良的、完善的、喜愛的，代表最大的問候與祝福。

蔡建宗表示，百週年金磚肉鬆禮盒內，含15包飛天豬產銷履歷原味肉鬆隨身包，食用完後，即可將衛生紙放進去，變成金磚面紙盒，環保再利用，永續沒煩惱。

大安農會強調，此次主要以三減：減碳、減塑、減少浪費及落實台中市永續發展為出發點，希望透過拋磚引玉的方式，讓大家能夠更重視環保議題，打造永續精神、落實永續環保、共同創造下一個百年大安。

蔡建宗說，金磚肉鬆禮盒2入組，原價$1000，早鳥優惠價即日起至111／12／26，NT$669元，再贈飛天豬精美提袋，欲購買請洽飛天豬生活館：04-26712229分機42，或搜尋臉書：飛天豬安農。